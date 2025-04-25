¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¤«¤Ä¤Æµð¿Í¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿½õ¤Ã¿Í¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¿ûÌî¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ç°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¥Ø¥é¥ë¥É¡¦¥Ñ¡¼¥é¡£¸ß¤¤¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢ÃçÎÉ¤µ¤²¤ËÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¤¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¡¼¥é¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ëµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£É¨¤Î¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ç47»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ