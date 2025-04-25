¥«¥Ö¥È¥¬¥Ë³Þ²¬»ÔÎ©¥«¥Ö¥È¥¬¥ËÇîÊª´Û À¸¤­¤¿²½ÀÐ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ö¥«¥Ö¥È¥¬¥Ë¡×¡£¥«¥Ö¥È¥¬¥Ë¤ÎÊÝ¸î¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë²¬»³¸©³Þ²¬»Ô¤¬25Æü¡¢¡ÖÉü³è¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ²ñ¸«¤ò³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê³Þ²¬»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¿Âç½ÅµÁË¡ ¶µ°éÄ¹¡Ë¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÂç¤­¤¯Áý²Ã¤ò¤·¤Æ¤­¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¤­¤Ê´üÂÔ´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× ³Þ²¬»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë³Þ²¬¶á³¤¤Ç¤Ïµù¶È¼Ô¤ÎÌÖ¤Ë¤«¤«¤ë¤Ê¤É75É¤¤Î¥«¥Ö¥È¥¬¥Ë¤¬Êá³Í¤µ¤ì