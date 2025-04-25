[4.25 J1第12節](埼玉)※19:30開始主審:木村博之<出場メンバー>[浦和レッズ]先発GK 1 西川周作DF 3 ダニーロ・ボザDF 4 石原広教DF 5 マリウス・ホイブラーテンDF 88 長沼洋一MF 8 マテウス・サヴィオMF 11 サミュエル・グスタフソンMF 13 渡邊凌磨MF 25 安居海渡MF 77 金子拓郎FW 24 松尾佑介控えGK 16 牲川歩見DF 26 荻原拓也DF 35 井上黎生人MF 6 松本泰志MF 9 原口元気MF 14 関根貴大MF 21 大久保智明FW 20 長倉幹樹FW 4