[4.25 J2第11節](Ksスタ)※19:00開始主審:中川愛斗<出場メンバー>[水戸ホーリーホック]先発GK 34 西川幸之介DF 2 大森渚生DF 6 飯田貴敬DF 36 板倉健太DF 97 鷹啄トラビスMF 3 大崎航詩MF 10 前田椋介MF 23 津久井匠海MF 39 山本隼大FW 7 渡邉新太FW 44 奥田晃也控えGK 21 松原修平DF 4 牛澤健DF 27 沖田空MF 8 齋藤俊輔MF 14 杉浦文哉MF 17 芦部晃生MF 24 山崎希一FW 22 久保征一郎FW 25 多田圭佑監督森直樹[ヴァンフォーレ