政府は25日、ある世代の支援に関する初会合を開きました。今、そのある世代を巡り、各党がこぞって対策を打ち出しているんです。25日の「ソレってどうなの？」は、“どうなる？就職氷河期世代の未来”をテーマにお伝えします。就職氷河期世代への支援について、石破首相は「成果が出ている一方、今なお困難を抱えている方が大勢いる」として、就労支援など3本柱の対策を指示しました。石破首相：「就労処遇改善に向けた支援」「社