（MCU）最新作『サンダーボルツ*』は劇場に急げ。入場者プレゼントとして、メタリック加工『サンダーボルツ*』のコレクタブルカードが配布される。どれもカッコいいぞ。 全8種類。1週目（5月2日～）には、「IMAX／Dolby Cinema／4D／ScreenX／ULTRA 4DX」の上映バージョン対象でサンダーボルツ集合カットのデザイン2種。「IMAX」鑑賞者と、Dolby Cinema／4D／ScreenX／ULTRA 4DX鑑賞者で、そ