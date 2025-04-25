俳優の田中圭（40）と《二股不倫！》――4月23日に“文春砲”を食らった女優の永野芽郁（25＝写真）。永野も田中サイドも週刊文春の報道を否定しているが、永野は、阿部寛（60）主演のTBS日曜劇場「キャスター」に出演。阿部に次ぐ、ほぼ主役扱いのヒロインだけに「ドラマの中盤までは撮影済みでしょうし、今さら代役なんて絶対に無理。降板なんてことになったら、お話自体が変わってしまいそうです」（テレビ誌ライター）。逃げ