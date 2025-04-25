¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡×¤Î¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¡Ê49¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¼ÆÅÄ¤Ï¡Ö¥ï¥­¥µ¥µ¥¤¥º¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö¥ï¥­¥µ¥µ¥¤¥º¤È¤Ï¡×¡Ö¥ï¥Ã¥­¡¼¹Í°Æ¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡×¡ÖÁ´¿È¤ÈÉ½¾ð¤òÂ¸Ê¬¤Ë»È¤Ã¤Æ¡×¡ÖÂÎ¤ÎÁ´¤Æ¤òÆ°¤«¤¹±¿Æ°¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö¤É¤³¤Ë¸ú¤¯¤«¤Ï¤Þ¤À¥¤¥Þ¥¤¥Á¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤é¤·¤¤w¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¡£¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍÙ¤í¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¤ª