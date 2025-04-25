¥È¥é¥Ù¥ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëºî²È¤ÎÀ¾Â¼µþÂÀÏº¡£Èà¤ÎÂåÉ½ºî¤Î1¤Ä¡¦½½ÄÅÀî·ÙÉô¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¡ÖÀ¾Â¼µþÂÀÏº¥È¥é¥Ù¥ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ï¡¢1979Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Î¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ70¤òÄ¶¤¨¤ëºîÉÊ¤¬ÊüÁ÷¡£2»þ´Ö¥É¥é¥Þ¤Î¶â»úÅã¤È¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤ËÍ­Ì¾¤À¡£¤½¤ó¤Ê½½ÄÅÀî·ÙÉô¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é½½ÄÅÀî·ÙÉô¤é¤¬°ìÀÚÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¡¢º£¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕÅª¤Ê¥·¥ê¡¼¥º¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬1988