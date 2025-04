東京ばな奈とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」が関西初登場!「ベイマックス」のふかふかケーキや『塔の上のラプンツェル』スイーツがなどが、「阪急うめだ本店」にて期間限定で販売されます☆ 阪急うめだ本店「Disney THE MARKET」ディズニー「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」 開催期間:2025年4月29日(火・祝)〜5月12日(月)営業時間:10:00〜20:00