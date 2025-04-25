22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆîÊÆ¥¯¥é¥Ö²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëCONMEBOL¥ê¥Ù¥ë¥¿¥É¡¼¥ì¥¹¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢¥«¥é¥Ü¥ÜFC(¥Ù¥Í¥º¥¨¥é)¤¬¥³¡¼¥Ê¡¼¥­¥Ã¥¯»þ¤ËÁª¼êÆ±»Î¤Ç¼ê¤ò·Ò¤¤¤ÇÀû²ó¤¹¤ë¡Ö¥È¥ë¥á¥ó¥¿¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥«¥é¥Ü¥ÜFC¤Ï¥¦¥Ë¥Ù¥ë¥·¥À¡¦¥Ç¡¦¥Á¥ì(¥Á¥ê)Àï(¢¤1-1)¤ÎÁ°È¾¡¢º¸CK¤ò³ÍÆÀ¡£°ìºÝÂÎ³Ê¤ÎÂç¤­¤ÊÌ£ÊýÁª¼ê¤òÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢ÆÍÇ¡¼þ¤ê¤ÎÁª¼êÃ£¤¬¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç²ó¤ê»Ï¤á¤ÆÁê¼ê¤òºøÍð¤µ¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Ï2021Ç¯ÅÙ¤Ë¹âÀî³Ø±à¹â¤¬Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã