【KIRBY play with WADDLE DEE】 4月25日 公開 アクションゲーム「星のカービィ」の新たなグッズ向け公式書き起こしデザインシリーズ「KIRBY play with WADDLE DEE」が本日4月25日に公開された。 「星のカービィ」のグッズ展開のために描き起こされるエクストラ・アートワークス。今回の「KIRBY play with WADDLE DEE」では、カービィとたくさんの