３月末でＮＨＫを退社し、フリーに転向した中川安奈アナウンサーが２５日、テレビ朝日の枡田沙也加アナウンサーの誕生日を祝福したことをＳＮＳで報告した。中川アナは「さやかちゃんばーすでいっ今年もお祝いできました♡♡」と投稿。高級そうな雰囲気が漂うレストランとおぼしき場所でにこやかにほほ笑んでいる。２人ともノースリーブで、体にフィットしたドレスをまとっている。中川アナは続けて「帰り道ふた