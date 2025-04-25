２５日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は反落した。総務省がこの日発表した東京都区部の４月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比３．４％の上昇となった。市場予想を上回る伸びとなり、日銀の追加利上げの可能性が意識され、債券売りを誘った。 前日の米国市場では米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のウォラー理事がインタビューで、労働市場が悪化した場合に利下げに踏み