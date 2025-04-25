集配業務を行う日本郵便の郵便局で飲酒の有無などを確認する点呼が適切に行われていなかった問題で、国土交通省は25日、特別監査に入りました。国土交通省は25日午前、貨物自動車運送事業法に基づき、都内の高輪郵便局に特別監査に入りました。日本郵便では、ことし1月、近畿支社管内で法令で義務づけられている点呼の不備が発覚し、その後の社内調査で集配業務を行う全国の郵便局の7割以上、2391局で点呼が適切に行われていなかっ