Joshua McElweeGiulia Segreti[バチカン市国 ２４日 ロイター] - ２６日に行われるローマ教皇フランシスコの葬儀を前に、弔問客が２４日、サン・ピエトロ大聖堂に安置されている教皇の遺体に最後の別れを告げようと何時間にもわたり長蛇の列を作った。弔問が始まった２３日は翌日朝まで入場を受け付け、２４日も午前７時に再開した。米ニュージャージー州から夫婦で訪れたカトリック信者は「３時間半並んで、足が痛み疲れた
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 田中と永野「同時感染」に疑惑も
- 2. 水門に車衝突 乗員4人全員が死亡
- 3. TBS すでに「永野芽郁外し」か
- 4. だいたひかる 乳がん再発を報告
- 5. 斉藤慎二被告 洋菓子を販売へ
- 6. 「暗号資産（仮想通貨）の始めどきは？」「税金やリスクは？」 取引所の”中の人”に初心者の疑問をぶつけてみた
- 7. 広末を送迎 男性判明で安堵の声?
- 8. 永野芽郁 SNSに5000件のコメ殺到
- 9. 韓国で困窮 米YouTuberの末路
- 10. 永野芽郁の報道 マネに疑問の声
- 1. 水門に車衝突 乗員4人全員が死亡
- 2. 1歳児死亡 男は運転中に着替えか
- 3. 公園に大きな「8」近隣住民怒り
- 4. 発達障害を抱えた子がつく「嘘」
- 5. 榛葉氏 立民「消費税0%」に指摘
- 6. GWの窃盗「駅に着く直前」要注意
- 7. ヨドバシ梅田「ヨ」燃え一時騒然
- 8. 万博ぬいぐるみ騒動 新たな疑惑
- 9. 自転車の違反で「青切符」施行へ
- 10. 爆食 健康キャンセル界隈が話題
- 1. 公認不倫夫婦の驚き離婚劇
- 2. 夫が書いた官能小説 気持ち悪い
- 3. 外食チェーンへ…募る客の不信感
- 4. スキー観光地「8割が外国人?」
- 5. 佳子さまらと秋篠宮ご夫妻に格差
- 6. 「孫ウザい」? 祖父母世代の苦難
- 7. Xmasイブ ピザ届かず訴訟起こす
- 8. 車内の遺体 容疑者の元交際相手
- 9. 朝食のド定番 実は危険な食べ物
- 10. 食料品の消費税率、１年間「０％」を参院選公約に…立憲民主・野田代表「給付付き税額控除」導入も
- 1. 韓国で困窮 米YouTuberの末路
- 2. 日本人が嫌がる台湾の「習慣」
- 3. 国連6000人大幅削減へ苦境
- 4. キーウ市長「領土放棄」発言
- 5. 平壌53階のアパートに崩壊の懸念
- 6. 中国で違法な水素風船が横行
- 7. 松屋「チーズバーガー丼」を実食
- 8. 車両爆発 ウによる暗殺の疑い
- 9. 「ベルばら」5つの見るべき理由
- 10. 中国に「ペット自販機」問題
- 1. 「暗号資産（仮想通貨）の始めどきは？」「税金やリスクは？」 取引所の”中の人”に初心者の疑問をぶつけてみた
- 2. 愛子さまを天皇に? 待望の理由は
- 3. 子どもがAVで性学ぶ 潜む危険性
- 4. 転職市場「45歳の断崖絶壁」とは
- 5. GW 大人気アイス食べ放題が無料
- 6. 国内自動車大手6社 減益4兆円に?
- 7. 株の最低投資額引き下げを要望
- 8. 米国向けiPhone生産移管か
- 9. ハワイフェア 17日から限定販売
- 10. 万博 地元で深刻な「温度差」か
- 1. フグで遊ばれたイルカの行動
- 2. トランプ関税でクルマの需要急増
- 3. Pixel 7a、バッテリー膨張不具合
- 4. アドビ、Fireflyの動画生成機能が製品版公開。よりリアルな動画が生成可能に
- 5. Apple純正 奇アイテム part 2 レザースリーブ for iPhone 12シリーズを試す
- 6. 次世代型リモートワーク環境構築機器を体験！Telework Station製品発表会
- 7. SamsungがiPhone上でGalaxy端末のUIやアプリをお試しできるウェブアプリ「iTest」をリリース
- 8. 広告ブロック拡張機能の「uBlock Origin」がFirefox上で最適に動作する理由とは？
- 9. 「iPhone 17 Pro」新色はスカイブルー、アルミフレームにMacBook Airでも人気の明るい色を採用
- 10. SHANLING、ESSデュアルDAC搭載のBluetoothレシーバー「UP6」
- 11. 古代摩天楼都市シバームの幻想的な町並
- 12. 消えたWordデータの文書復活テク
- 13. AIは仕事奪う? 世代間で差が顕著
- 14. 電子音楽とデジタルアートの祭典「MUTEK.JP」が開催
- 15. LINEで意見がまとまらないとき「あみだくじ」という手がある：Line Tips
- 16. 音楽ファンの個性的なメイクで顔認識技術を欺けることが判明
- 17. 銀一、モーションタイムラプスツール、Syrp Genie IIを発売！ Syrp各種ケーブル、9.Solutions、thinkTANKphoto価格改定も
- 18. Google CEOなど歴任のエリック・シュミット氏がAlphabet取締役会を退任へ。顧問は継続
- 19. NTTドコモが高コスパスマホ「LG style2 L-01L」を発表！7月発売で、価格は3万8880円。6.0インチFHD+液晶や4GB RAM、FeliCa、防水、262.5Mbpsに対応
- 20. 「ねえクローバ、玄関カメラを見せて」Clova Deskでドアホンを音声操作 LINEがClovaで動かせる家電を追加
- 1. イチロー氏 米での過酷な食生活
- 2. 井上尚弥、驚異のパンチ音が話題
- 3. ド軍&370億円男のトレード説再燃
- 4. 「変わった」娘公開の大谷に驚き
- 5. J2長崎 久保のソシエダと対戦へ
- 6. 菅野の投球に全米ドラ1が感動
- 7. 巨人の浅野翔吾 異例の3軍降格
- 8. 不振筒香「1軍帯同」疑問の声が
- 9. アジアベスト11に衝撃 日本人7人
- 10. ド軍選手にバスの前で心ない罵声
- 1. 田中と永野「同時感染」に疑惑も
- 2. TBS すでに「永野芽郁外し」か
- 3. 広末を送迎 男性判明で安堵の声?
- 4. だいたひかる 乳がん再発を報告
- 5. 斉藤慎二被告 洋菓子を販売へ
- 6. 永野芽郁 SNSに5000件のコメ殺到
- 7. 永野芽郁の報道 マネに疑問の声
- 8. 絶対に許さない 田中圭に警告か
- 9. 怖すぎ 朝ドラの不穏ナレに注目
- 10. 77歳 女優のひし美ゆり子が結婚
- 1. 彼の両親に挨拶も...服装で破談
- 2. 最高級 絶対見逃せないUNIQLO服
- 3. 「命よりソシャゲ」夫に衝撃事実
- 4. 親から結婚を反対 納得の一言
- 5. ドトール罪悪感ゼロ新ドリンク
- 6. ワークマン話題の優秀シューズ
- 7. 3COINS新作 可愛すぎる限定品
- 8. 「べつに友達じゃない」の同級生
- 9. ZARA「スポーツジャケット」紹介
- 10. バッグの中がごちゃつく悩み解決
- 11. タイプ別で選ぶ「ガール」のためのオススメアプリ／スマホ女子特集（前編）
- 12. チョコミント第2弾 5月から発売
- 13. 40・50代に推したいしまむら商品
- 14. 彼氏の浮気が発覚 相手と同盟
- 15. 黒人女性大統領が大暴れ
- 16. 【タロット占い】選んだタロットカードでわかる、あなたの恋に対する助言
- 17. 永井潔アトリエ館の『92年の自画像』へ。「手紙」編。
- 18. お気に入りのジュエリーは、込められたストーリーごと大切にしたいから。今“エシカル”が気になります
- 19. 「プリンに恋して」が池袋にOPEN
- 20. 東京マリオットホテルのテラス席で「御殿山サクラボックス」を味わう。