Joshua McElweeGiulia Segreti[バチカン市国 ２４日 ロイター] - ２６日に行われるローマ教皇フランシスコの葬儀を前に、弔問客が２４日、サン・ピエトロ大聖堂に安置されている教皇の遺体に最後の別れを告げようと何時間にもわたり長蛇の列を作った。弔問が始まった２３日は翌日朝まで入場を受け付け、２４日も午前７時に再開した。米ニュージャージー州から夫婦で訪れたカトリック信者は「３時間半並んで、足が痛み疲れた