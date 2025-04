モトローラの発表会イベント「Motorola Grobal Mega Launch 2025」が現地時間4月24日12時から開催され、折りたたみスマートフォンの「motorola razr 60」「motorola razr 60 ultra」や高性能カメラ搭載の「motorola edge 60」「motorola edge 60 pro」などが発表されました。Global Blog | Say hello to Motorola’s latest 2025 product lineuphttps://motorolanews.com/say-hello-to-motorolas-2025-product-lineup/Global Blog