親が育てられない子を匿名でも預かる慈恵病院（熊本市西区）の「こうのとりのゆりかご」（赤ちゃんポスト）の運用状況を検証する市の専門部会（部会長・安部計彦（かずひこ）・日本児童相談業務評価機関代表理事）が23日開かれた。2024年度下半期の運用状況について「子どもの安全確保など適切に対応している」とする検証結果を公表した。07年のゆりかご開設時、市は留意事項として、子どもの安全確保▽警察や児童相談所への通