国務院報道弁公室は24日午前、中国の2024年「知的所有権強国建設」の実施状況に関する記者会見を開きました。国家知的所有権局によると、2024年に知的所有権の創造的なクオリティーがさらに高まったとのことです。同年に付与された発明特許権は104万5000件、認可された商標登録は478万1000件、登録された著作権は1063万1000件、認定された地理的表示製品は36件、集団商標、証明商標として登録された地理的表示は125件、付与された