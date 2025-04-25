「金喜悦」の「辣椒炒肉」。青唐辛子と豚肉の辛い炒め物。小辣、中辣、大辣から選べる。税抜1980円だ（写真：筆者撮影）「ガチ中華」という言葉をご存じだろうか。日本人向けの味付けではなく、本場そのものの中華料理を提供する飲食店や料理のことだ。東京・池袋といえば、近年は「ガチ中華が多いエリア」として知られている。筆者もときどき食べに行くが、とくにここ数年の出店ラッシュと変貌ぶりはすさまじい。中国・深圳