大城卓が自身２度目となる３戦連発で阪神撃破の起爆剤になる。２２、２３日の中日戦で５番に座った大城卓が２戦連続の本塁打で勝利に貢献。２５日の阪神戦で３戦連発となれば、自身２度目。３戦連発は２２年に月・日相手回方向投手７・３〇広（５）右九里５〇ヤ（４）左中高橋６〇ヤ（４）右小川と、３戦連発時はいずれも勝利。再現に期待がかかる。大城卓の直近の阪神戦での本塁打は２３年