¡Ö£Ä£å£Î£Á£²¡Ý£´ºå¿À¡×¡Ê£²£´Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ËÅ¨ÃÏ¤Î¸×¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ºå¿À¤Ï¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤Î¼«¿È£±£¹»î¹ç¡¢£¸£µÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº¸±Û¤¨£²¹æ£²¥é¥ó¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡¢º£µ¨½é¤Î£´Ï¢¾¡¡£ºòµ¨ÆüËÜ°ì¤Î£Ä£å£Î£Á¤ò£³¥¿¥Æ¤·¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼£¸Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ëºå¿À£Ï£Â¤Î¾®»³ÀµÌÀ¤µ¤ó¤ÎÀÂµî¤¬µåÃÄ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿°ìÀï¤Ç¡¢¸«»ö¤ÊµÕÅ¾¾¡¤Á¡£¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¤ÎÃù¶â¡Ö£´¡×¤È¤·¡¢¼ó°Ì¡¦¹­Åç¤Ë£°¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡££²£µÆü¤«¤é¤Ï¹Ã