¡ÚÃÏÊý¤«¤é¤ÎÉ÷¡ÛÉð¼Ô½¤¹Ô¤ÎÀ®²Ì¤À¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼4Ç¯ÌÜ¤Î¼ã¼ê¡¢¼¼ÍÛ°ìÏ¯¡Ê¤à¤í¡¦¤Ò¤¤¤í¤¦¡¢23¡á±§ÌîÌÚ¡Ë¤¬¡ÖÃÏÊý¶¥ÇÏ¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¡Ê5·î26Æü¡¢¶âÂô¡Ë¤Î±ºÏÂÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£±ºÏÂ½êÂ°µ³¼ê¤ÎÃæ¤ÇÁªÄê´ü´ÖÃæ¤Î¾¡Íø¿ô1°Ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¡£¡ÖÌ¾¸Å²°¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÇòÀ±¤ò²Ô¤²¤¿¡£±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿¡£ºòÇ¯4·î¤«¤é8·î¤Þ¤ÇÌ¾¸Å²°¶¥ÇÏ¾ì¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêµ³¾è¡£¡Öµ³¾è¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó·Ð