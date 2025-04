計画を立てたりプランを修正したり、結果を分析して反省したりといった考えるプロセスは、日常でもビジネスシーンでも重要です。しかし、「考えすぎる」ことは逆にさまざまな問題が生じると、メンタルヘルスカウンセラーのレオン・ガーバー氏が指摘しています。Overthinking Isn't as Helpful as You Think | Psychology Todayhttps://www.psychologytoday.com/us/blog/perfectionism/202504/overthinking-isnt-as-helpful-as