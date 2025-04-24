²Î¼ê¤Î±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Ï4·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥é¥¤¥ÖÃæ¤ÎÈþ¤·¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×±§Â¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖThank you so much @arca1000000¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é½Ð¿È¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦¥¢¥ë¥«¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£±§Â¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¹õ¤¤¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°áÁõ¤òÃåÍÑ¡£¤¹¤é¤ê¤È¤·