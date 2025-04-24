【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆ＤｅＮＡ・東克樹―広島・森下暢仁（１８時・横浜）◆中日・高橋宏斗―ヤクルト・吉村貢司郎（１８時・バンテリンドーム）◆阪神・村上頌樹―巨人・赤星優志（１８時・甲子園）【パ・リーグ】◆日本ハム・北山亘基―ロッテ・ボス（１８時・エスコンＦ）◆楽天・早川隆久―ソフトバンク・有原航平（１８時・楽天モバイル）◆西武・今井達也―オリックス・九里亜蓮（１８時・ベルーナドーム）