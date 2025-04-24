ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの丸山隆平が２４日、都内で主演映画「金子差入店」（古川豪監督、５月１６日公開）のジャパンプレミアに真木よう子、三浦綺羅、川口真奈、名取裕子、寺尾聰らと出席した。丸山が刑務所や拘置所に収容された人への差し入れを代行する業者を演じるヒューマンサスペンス。丸山は作品にちなみ「監督に観客動員を差し入れしたい。世界中の方々に見ていただきたい作品です」とアピールした。寺尾からは「完成
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