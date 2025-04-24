SUPER EIGHTの丸山隆平さん、真木よう子さん、三浦綺羅さん、川口真奈さん、名取裕子さん、寺尾聰さん、古川豪監督が、映画「金子差入店」ジャパンプレミアに登壇しました。 【写真を見る】【丸山隆平】 “一般の方を巻き込んだ即興劇” で役を射止める監督は「もう触らない」と演技を絶賛丸山さんが「泥棒役者」以来8年ぶりに映画主演を務めた本作。刑務所や拘置所への差し入れを代行する「差入屋」（さしいれや）を営む家