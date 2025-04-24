24日行われた春の九州高校野球大会の決勝で、神村学園が見事、優勝しました。 春の九州高校野球大会は長崎県営野球場で24日、決勝が行われ、鹿児島代表の神村学園が、福岡県の西日本短大付属高校に5対1で勝ち、2022年春以来、6季ぶり5度目の優勝を果たしました。 ・ ・ ・
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