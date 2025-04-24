プロゴルファーの丸山茂樹がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ACN presents 丸山茂樹 MOVING SATURDAY」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=MOVING%20SATURDAY（毎週土曜 15:00〜15:25）。4月19日（土）、26日（土）の放送ゲストは、元スピードスケート選手で金メダリストの郄木菜那（たかぎ・なな）さんです。この記事では、4月19日の模様をお届けします。郄木菜那さん（左）とパーソナリティ