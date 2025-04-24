¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡Ê70¡Ë¤¬24Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¡È¥é¥¸¥ª¤Î¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¡É¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢3·î¤Ë»àµî¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯80¡Ë¤«¤é¤Î¡Èµ´ÅÅ¡É¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±¶É½Ð¿È¤Î¤ß¤Î¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯80¡Ë¤òÄÉÅé¤¹¤ëÆÃÈÖ¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢¤ß¤Î¤µ¤ó¤Î¤«¤Ð¤ó»ý¤Á¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¸Å´Ü¤¬Ì³¤á¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤ß¤Î¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç¤ÎÌ¾Ä´»Ò¤òºÆÊüÁ÷¡£¤ß¤Î¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê½Ð±éÈÖÁÈ¡Ö¤ß