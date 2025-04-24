¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö´°½Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¤ÎÃÓÅÄ¥ì¥¤¥é¡Ê20¡Ë¤¬¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤Ç¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¡¢»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤¦ ¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÃÓÅÄ¥ì¥¤¥é¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£ºÝÎ©¤Ä¿åÃå»Ñ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë2016Ç¯¡¢Éã¿Æ¤ÎÃÓÅÄ57CRAZY¡Ê49¡Ë¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö´°½Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¤¥é¡£2017Ç¯¤ÎM-1