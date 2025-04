グランド・セフト・オート・サンアンドレアス(GTA:SA)のMODの開発者が、とあるプレイヤーから「Windows 11 バージョン24H2にアップデートしたことでバグが発生した」との報告を受けたことを明らかにしました。GTA:SAに元から存在したというバグがどうやって20年越しに顕在したのか、MODの開発者が解説しました。How a 20 year old bug in GTA San Andreas surfaced in Windows 11 24H2 | Silent’s Bloghttps://cookieplmonster.