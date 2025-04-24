タレントの本郷柚巴が、21日発売のマンガ誌『週刊ヤングマガジン』21号(講談社)の表紙&巻頭グラビアに登場している。『週刊ヤングマガジン』21号表紙を飾る本郷柚巴○辻夏鈴や池田レイラも掲載同号の表紙・巻頭グラビアを飾るのは、本郷柚巴。直筆サイン入りチェキ、グッズ、QUOカードのプレゼント企画も。また、巻中グラビアに初グラビアとなる辻夏鈴、巻末グラビアに同誌ソロ初登場となる池田レイラが掲載されている。【編集
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