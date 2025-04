【モデルプレス=2025/04/24】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE(トゥワイス)のTZUYU(ツウィ)が23日、自身のInstagramを更新。美しいウエストを披露し、反響を呼んでいる。【写真】TWICEツウィ、美ウエスト大胆披露◆ツウィ、美しいくびれ披露TWICEは16日・18日に開催されたコールドプレイ(Coldplay)のワールドツアー「Music Of The Spheres World Tour delivered by DHL」のソウル公演に出演。今回の投稿でツウィはライブ