早希が、4月20日に下北沢 ADRIFTにて、ワンマンライブ『Saki 2nd One Man Live “Glow and Grow”』を開催した。 (関連:Leina、期待のハードルを悠々と越えていくシンガーソングライターの枠に囚われない才能と好奇心) 同公演は昼夜2公演の開催で、昼公演はアコースティック、夜公演はバンドとそれぞれ異なる編成で行われた。今回のライブタイトル“Glow and Grow”は、“成長”(“軌跡”)と