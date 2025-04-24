大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2025年4月23日（日本時間24日）ロサンゼルス・ドジャース 対 シカゴ・カブス ＠リグレー・フィールド＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 大谷翔平選手（30）が、ナ・リーグ中地区首位のカブスとの2連戦第2戦に「1番・DH」で先発出場した。 大谷の1回表の第1打席、カブス先発の左腕ボイドの初球、内角