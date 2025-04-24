フタバ産業はこの日の取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を前期比３．８％減の６８００億円、純利益を同９３．３％増の１２０億円と発表した。 配当は前２５年３月期分を従来予想３５円に創立８０周年記念配当３円を上乗せし、年３８円とした上で、今期は年４０円と増配する計画を示した。同時に発表した前期決算は売上高が前の期比１１．１％減の７０７１億４００万円、純利益が同５１．６％減の６２億８