☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【4月】 24日(木)91.96／170円高・3万5000円台回復 23日(水)96.38／648円高・3万4500円台回復 22日(火)95.84 21日(月)96.95／450円安・3万4500円割れ 18日(金) 100.12／352円高・3万4500円台回復 17日(木)93.76／457円高・3万4000円台回復 16日(水)93.48／347円安・3万4000円割れ 15日(火)91.35／285円高・3万