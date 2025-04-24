¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Åê¼êÎý½¬¡Ê24Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÍ­¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê32¡Ë¤¬24Æü¡¢¶ì¼ê¹îÉþ¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£25Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤ÇÀèÈ¯Í½Äê¡£Æ±µå¾ì¤Ç¤ÎÇòÀ±¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î2019Ç¯¤¬ºÇ¸å¤À¤±¤Ë¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¡¢º£Ç¯¤³¤½¤Ï¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£ÀçÂæ¤Ç¤ÏÄÌ»»14»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·3¾¡8ÇÔ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢2Àï2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨6¡¦23¤È¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ëµå¾ì¤À¡£¤µ¤é¤Ëº£µ¨¤Ï³«ËëÅê¼ê¤ò