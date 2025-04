デベロップは、岐阜県山県市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 山県」を2025年5月23日(金)に開業予定です。 HOTEL R9 The Yard 山県 デベロップは、岐阜県山県市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 山県」を2025年5月23日(金)に開業予定。開業に先立ち、2025年5月20日(火)に「レスキューホテル」の出動に関し、山県市および株式会社平成調剤薬局(本社:岐阜県岐阜市、代表取締役:大橋 哲也)と災害協定を締結