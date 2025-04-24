¥æ¥¢¥µ¥×¥é¥¤¥à¥¹¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ä¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¡È¥Ò¥ä¥ê¥Ï¥Ã¤È¡ÉÂÐºö¤¬¤Ç¤­¤ë¡Ö¥¿¥Ã¥Á¥¹¥È¥Ã¥×DC¥ê¥Ó¥ó¥°ÀðÉ÷µ¡¡×¤ò2025Ç¯4·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥æ¥¢¥µ¥×¥é¥¤¥à¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È²ÈÅÅÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥æ¥¢¥µ¥×¥é¥¤¥à¥¹.com¡×Â¾¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥ÈÅù¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ ¥æ¥¢¥µ¥×¥é¥¤¥à¥¹¡Ö¥¿¥Ã¥Á¥¹¥È¥Ã¥×DC¥ê¥Ó¥ó¥°ÀðÉ÷µ¡¡×  ·¿ÈÖ ¡§YT-DS3431GFR(W)¥«¥é¡¼