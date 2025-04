Code and DESIGNは、対話アプリ「お喋りずんだもん」バージョン 2.0をリリースしました。 Code and DESIGN「お喋りずんだもん」バージョン 2.0 価格 : 無料 Code and DESIGNは、対話アプリ「お喋りずんだもん」バージョン 2.0をリリース。「お喋りずんだもん」は、癒しと楽しさを提供する対話アプリです。仕事や勉強の合間に、リラックスしたいときに、ずんだもんと一緒に楽しいひとときを過ごし