Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ò»ØÆ³¤¹¤ë·Ð±Ä¤Î¥¨¥­¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤Î°¦ÆÉ²È¤Ç¤â¤¢¤ëÆ£°æ¹§°ì»á¡£Æ±»á¤¬¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¿´¹½¤¨¤äÆÉ½ñ¤«¤é³Ø¤Ö»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Æ£°æ¹§°ì¡Ø50Âå¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¿Í¤ÎÀïÎ¬½ñ»Å»ö¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¡¢À¸³è¤ò¡Ö¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤¹¤ëÊýË¡¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¿ÍÀ¸¤Ï¡¢Í·¤Ó¤Ë¤â³Ø¤Ó¤Ë¤â½ª¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£