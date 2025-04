近年はスマートフォンの急速充電技術が普及しており、スマートフォン黎明(れいめい)期とは比べものにならないほどの速度でバッテリーを充電することができます。そんなスマートフォンの急速充電規格にはさまざまな種類があるということで、バッテリーに詳しいGitHubユーザーのEb43氏が多種多様な急速充電規格について解説しています。How to quickly charge your smartphone: fast charging technologies in detailhttps://eb43.gi