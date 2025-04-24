¶áÇ¯¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅµ»½Ñ¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óóÕÌÀ(¤ì¤¤¤á¤¤)´ü¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂ®ÅÙ¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅµ¬³Ê¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¾Ü¤·¤¤GitHub¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎEb43»á¤¬Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊµÞÂ®½¼ÅÅµ¬³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£How to quickly charge your smartphone: fast charging technologies in detailhttps://eb43.gi