¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÇFW»°ãø·°¤ËÂ³¤¯À®¸ùÎã¤È¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡£º£²Æ¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂçÅÄ¥Ï¥Ê¥·¥Á¥º¥ó¤è¤ê18ºÐ¤Î´Ú¹ñ¿ÍFW¥æ¥ó¡¦¥É¥è¥ó¤¬¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë¹çÎ®Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£18ºÐ¤Ê¤¬¤éU-20´Ú¹ñÂåÉ½¤Ç¤â¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¤«¤é¥È¥Ã¥×²¼¤Ê¤É¼ç¤Ë2ÎóÌÜ¤ò¤³¤Ê¤¹¡£»°ãø¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´Ú¹ñ¡ØÃæ±ûÆüÊó¡Ù¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬NEXT»°ãø¤È¤·¤Æ¥É¥è¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥è¥ó