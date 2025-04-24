²£ÉÍ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢²£ÉÍ¤Ç°é¤Á¡¢¤½¤·¤Æº£¤â¡½¡½¡£·ª¸¶Í¦Â¢»á¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë°ì¿§¤À¡£¸½ºß41ºÐ¤Î·ª¸¶»á¤Ï¡¢Ãæ³Ø£±Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿1996Ç¯¤Ë²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢2002Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£¤½¤ì°ÊÍèCB¤È¤·¤Æ¡¢¶þ¶¯¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÈÆ®Áè¿´¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¡¢¼«¿È15Ç¯¤Ö¤ê£³ÅÙÌÜ¤ÎJ£±¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2019Ç¯¤Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°¤Þ¤Ç¡¢F¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹°ì¶Ú¤Ç446»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£ÆüËÜÂå