¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥í¥Ã¥Æ5¡½2À¾Éð¡Ê2025Ç¯4·î23ÆüZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀèÈ¯¡¦¼ï»Ô¤¬7²ó6°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç2¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£19ºÐ¤Î»ûÃÏ¤È½é¤á¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À½é²ó¤Î½éµå¤òÀ¾Àî¤Ë±¦ÍãÀÊ¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡£2²ó¤Ë¤â1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡ÖÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Çµ­²±¤«¤é¾Ã¤·¤¿¡×¡£3²ó¤ËÌ£ÊýÂÇÀþ¤¬°ìµó4ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤¹¤ë¤È¡Ö¥À¥é¥À¥éÅê¤²¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥®¥¢¤ò¾å¤²¡¢3²ó°Ê¹ß¤ÏÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£µÈ°æ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬Áà