¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/24¡ÛÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¤¬½Ð±é¤¹¤ë¶ÈÌ³ÍÑÄÌ¿®¥«¥é¥ª¥±¡ÖJOYSOUND¡×¤Î¿·CM¡ÖJOY¤·¤Æ¤³¤¦¤¼¡ª¡¾Á´°÷½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¡©¡¾¡×ÊÓ¤¬¡¢24Æü¤è¤êÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£»£±Æ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Æ»³ÅÄ¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄÍµµ®¡¢ORANGE RANGE¡Ö¥é¥ô¡¦¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×Ç®¾§¤Ç²Î¾§ÎÏÈ¯´ø¢¡»³ÅÄÍµµ®¡¢ORANGE RANGE¡Ö¥é¥ô¡¦¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×Ç®¾§¥«¥é¥ª¥±¥Ð¡¼¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¿·CM¤Ç¤Ï¡¢¥µ¡¼¥¯¥ë»þÂå¤Î¸åÇÚ