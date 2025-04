「Play fashion!」をミッションに掲げ、”グッドコミュニティ共創カンパニー”を目指す株式会社アダストリアが展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」は24日、俳優の北村匠海と清原果耶が出演するキャンペーンムービーを特設サイトと「niko and ...」公式YouTubeチャンネル及び全国の「niko and ...」店舗にて公開した。今回のキャンペーンムービーのテーマは「それぞれの小さな旅」。北村と清原に